Spits Benzema keert na zes jaar terug bij Franse voetbalploeg

De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft Karim Benzema opgenomen in zijn selectie voor het komende Europese kampioenschap. De spits van Real Madrid speelde in oktober 2015 zijn laatste interland. Benzema was sindsdien niet meer welkom bij de nationale ploeg van Frankrijk vanwege mogelijke betrokkenheid bij een afpersingszaak van Mathieu Valbuena. Hij is nooit veroordeeld in die zaak. Benzema verklaarde later dat Deschamps was gezwicht voor een racistisch deel van Frankrijk.

Zonder Benzema veroverde Frankrijk in 2018 de wereldtitel. Bij het EK in 2016 pakte de ploeg van Deschamps zilver.

De 33-jarige Benzema speelde tot nu toe 81 interlands en maakte 27 doelpunten. Hij is sinds 2009 in dienst bij Real Madrid. Daar speelde hij inmiddels 558 duels, maakte hij 278 treffers en won negentien prijzen.

Benzema maakte dit seizoen al 29 goals voor zijn Spaanse werkgever.

Topaanvallers Frankrijk

Met Benzema en andere topaanvallers als Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Wissam Ben Yedder en Kingsley Coman behoort Frankrijk bij het komende EK opnieuw tot de favorieten. De ploeg van Deschamps speelt in de zware groep F tegen Duitsland, Hongarije en Portugal.