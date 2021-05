Na Ter Stegen ook geen Reus bij Duitsland op EK

De aanvaller zat in 2014 in de Duitse selectie voor het WK, maar ging vanwege een blessure uiteindelijk niet mee. Duitsland won dat jaar de wereldtitel. Reus ontbrak ook op het EK van 2016 met een blessure. Op het WK van 2018, waar Duitsland in de groepsfase werd uitgeschakeld, zat Reus wel in de selectie.

AZ-aanvaller Jesper Karlsson is niet opgenomen in de selectie van Zweden. Karlsson debuteerde in januari vorig jaar in de Zweedse ploeg en twee maanden geleden maakte hij ook deel uit van de groep die WK-kwalificatiewedstrijden tegen Georgië en Kosovo speelde. Bij AZ maakte hij dit seizoen indruk. In 32 competitiewedstrijden scoorde hij elf keer.

Oud-eredivisiespelers Andreas Granqvist, Marcus Berg en Alexander Isak zitten wel in de EK-selectie. Eerder was al duidelijk dat spits Zlatan Ibrahimovic, die onlangs zijn rentree maakte als international, vanwege een blessure niet op tijd fit is voor het EK.