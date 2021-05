Luid applaus voor eerste landen tijdens halve finale van Songfestival

Dit was voor het eerst in de geschiedenis van het Songfestival dat er een leeg podium was. Een apart gezicht. Noord-Macedonië is aan de beurt. Zanger Vasil is niet onbekend op het podium. Op 10-jarige leeftijd bracht hij al een album uit in Joegoslavië. Tijdens de Kosovo-oorlog verhuisde hij naar de Verenigde Staten, waar hij verschillende muziekopleidingen volgde. In Canada brak hij vervolgens door als operazanger, vanavond zingt hij de powerballad Here I Stand.