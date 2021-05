Eerste halve finale van Songfestival bijna van start, fans zijn er klaar voor

Om 21.00 uur begint de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Dit jaar vindt het enorme evenement plaats in Nederland, in Ahoy Rotterdam. De vorige editie werd gewonnen door de Nederlandse inzending Duncan Laurence.

Wat kunnen we vanavond verwachten? Veel hysterie natuurlijk, want het is het Songfestival. Maar daarnaast zullen zestien landen optreden, waarvan tien landen doorgaan naar de finale van aanstaande zaterdag. Nederland treedt vanavond niet op. Maar Nederlandse kijkers mogen vandaag wel stemmen op andere landen.

Ook zien we iets wat nog nooit eerder is voorgekomen: een backuptape. Deze tapes zijn in het leven geroepen voor landen die niet aanwezig kunnen zijn in Rotterdam vanwege het coronavirus. Voor Australië is dit het geval, daarom sturen zij een video van het optreden van zangeres Montaigne op.

Ook treden de Nederlandse zangeres Davina Michelle en actrice Thekla Reuten in de pauze op.