Zwemster Kromowidjojo pakt tweede Europese titel op 50 vrij

Kromowidjojo reageerde na afloop op z'n Kromowidjojo's. Nuchter en zonder al te veel poeha. Ze was 'wel trots' en meende dat ze het 'lekker had gedaan.' Trots was ze vooral op het mentale aspect van haar race. "Ik heb mijn koppie erbij gehouden en mijn eigen race gezwommen."

Zelfs Pernille Blume, de Deense winnares van de 50 vrij op de Olympische Spelen van Rio 2016, had in de Duna Arena het nakijken. Samen met de Poolse Katarzyna Wasick moest zij genoegen nemen met de gedeelte tweede plaats: 24,17. Voor Femke Heemskerk restte weinig meer dan de vierde plaats (24,32).

Voor de tweede maal in haar leven slechtte ze de grens van de 24 seconden op het kortste sprintnummer. Haar 23,97 was slechts 0,12 seconden verwijderd van haar persoonlijk record en een tijd waar geen van haar tegenstanders aan kon tippen.

In de herfst van haar loopbaan, twee maanden voor haar vierde en laatste Olympische Spelen, brandt bij Ranomi Kromowidjojo het heilige vuur als een uitslaande brand. In jaren die in het teken staan van de vijf olympische ringen kan de 30-jarige Groningse altijd het beste uit zichzelf naar boven halen. De winst in de finale van de 50 vrij dinsdagavond op de Europese kampioenschappen in Boedapest vormde daar het tastbare bewijs van.

Op de 50 rug verzekerde zowel Kira Toussaint als Maaike de Waard zich van een plaats in de finale, die woensdag op het programma staat. Op het niet-olympische nummer was het vooral Toussaint die indruk maakte. Ofschoon ze haar race omschreef als "verre van vlekkeloos" tikte ze aan in 27,22.

"Dit is de derde tijd die ik ooit op de 50 rug heb gezwommen", glunderde Toussaint, die niet te spreken was over haar 27,60 uit de series in de ochtenduren. "Ik was heel nerveus en dat slaat natuurlijk nergens op. Gelukkig slaagde ik er nu wel in om rustig te blijven."

In de eindstrijd wordt het een kwestie van letten op de details, zo klonk het. Hetzelfde geldt voor Maaike de Waard, die zich in de slagschaduw van Toussaint in 27,69 als derde plaatste voor de finale.