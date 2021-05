Nog meer tegenslag voor bondscoach Annan: Veen haakt ook af bij Oranje

Bondscoach Alyson Annan kan voor zowel de Europese kampioenschappen als de Olympische Spelen geen beroep doen op aanvalster Marijn Veen. De hockeyster van Amsterdam kampt nog altijd met de naweeën van een eerder opgelopen hersenschudding.

Ze liep die hersenschudding al zo'n anderhalf jaar geleden op (bij een botsing in de auto in september 2019). Veen heeft bij Annan aangegeven de komende zomer een rustperiode in te willen lassen om volledig hersteld aan het nieuwe seizoen te kunnen beginnen.

Lidewij Welten ontbreekt bij de Europese kampioenschappen vanwege een polsblessure. Xan de Waard en Eva de Goede zijn ook nog onzeker voor beide evenementen. Sinds half maart kampt De Waard met ontstekingen aan pezen in de binnenkant van haar benen en vocht bij haar schaambeen, ontstaan door overbelasting als gevolg van een druk programma. Welten liep afgelopen weekend een hamstringblessure op.

Trainingsgroep aangevuld

Marente Barentsen (Hurley), Rosa Fernig (Den Bosch), Stella van Gils (Pinoké), Renée van Laarhoven (Kampong) en Freeke Moes (Amsterdam) zijn door Annan toegevoegd aan de trainingsgroep.

De volledige trainingsgroep van Oranje bestaat nu uit 27 speelsters. Annan zal vlak voor de start van de Europese kampioenschappen een definitieve selectie voor dat toernooi bekendmaken.