Klopjacht in België op zwaarbewapende militair, bekende viroloog ondergedoken

In België zijn agenten op zoek naar een man die zwaarbewapend is en onlangs kopstukken uit de Belgische coronacrisis bedreigde. Het gaat volgens Belgische media om een beroepsmilitair van in de veertig.

De Vlaamse omroep VRT schrijft dat hij een raketwerper, machinegeweer en een pistool bij zich heeft. Ook zou hij een kogelwerend vest dragen.

Uit voorzorg is een van de mensen die hij bedreigde, viroloog Marc Van Ranst, samen met zijn gezin ondergebracht op een veilige locatie. Van Ranst is in België het gezicht van de corona-aanpak.

VRT schrijft op basis van informatie van het federaal parket dat er elementen zijn die wijzen op een "ernstige dreiging met een gewelddadige actie". Meer informatie wil het parket niet delen. De man heeft volgens Belgische media extreemrechtse sympathieën.

De krant De Standaard schrijft dat hij een afscheidsbrief heeft achtergelaten.

Dertig agenten

De directe aanleiding voor de klopjacht is onduidelijk. De krant Het Laatste Nieuws schrijft op basis van bronnen rond de man dat hij gisteren niet terugkeerde van zijn werk. Zijn vrouw belde vanochtend daarom ongerust naar de kazerne, die vervolgens de politie waarschuwde. Hij zou de wapens hebben gestolen uit de kazerne.

Toen hij vanmiddag werd gezien in Leopoldsburg, een plaats in Belgisch Limburg gelegen ten noorden van Hasselt, gingen agenten naar hem op zoek. Een politiewoordvoerder zei op de Belgische radio dat de man zich inmiddels naar het noordoosten heeft verplaatst, mogelijk in een grijze Audi, waardoor het zoekgebied is uitgebreid. Bij de zoektocht zijn zeker dertig agenten en een helikopter ingezet.

Belgische media schrijven dat het onduidelijk is hoe concreet de bedreigingen van de man waren. Ook is niet duidelijk op welke manier hij Van Ranst heeft bedreigd.