Van der Breggen klopt Van Vleuten in Baskenland

Anna van der Breggen heeft de twintigste editie van de Baskische eendagskoers Durango-Durango Emakumeen Saria op haar naam gebracht. De wereldkampioene klopte Annemiek van Vleuten in de sprint.

De 116 kilometer lange koers ontbrandde in het in de laatste anderhalfuur, waarin de regen met bakken uit de hemel viel en twee pittige cols beklommen moesten worden. Op de eerste daarvan ging Cecilie Uttrup Ludwig in de aanval. De Deense werd op tweede door de twee Nederlandsen ingelopen en gelost.

Ludwig sloot in de laatste 600 meter knap weer aan, maar ontbeerde daarna kracht voor de sprint. Van Vleuten ging die vanaf kop aan, maar Van der Breggen was gewoonweg sterker.