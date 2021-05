Komende weken miljoenen coronaprikken: waar staan we nu en wat kunnen we verwachten?

Spuiten worden door een huisarts in Voorschoten geprepareerd met het AstraZeneca-vaccin - ANP

De vaccinatiecampagne staat aan de vooravond van een enorme operatie; als alles volgens planning verloopt, worden de komende weken miljoenen mensen gevaccineerd tegen corona. Het is inmiddels meer dan vier maanden geleden dat de allereerste prik werd gezet. Sinds 6 januari is het vaccinatietempo geleidelijk aan opgelopen. Afgelopen week is een recordaantal prikken gezet: 986.433. Dat betekent dat tot en met zondag in totaal ruim 7,4 miljoen prikken zijn gezet. Ruim 5,6 miljoen Nederlanders hebben een eerste prik gehad, en bijna 1,8 miljoen ook een tweede. Demissionair minister De Jonge benadrukte gisteren weer het belang van vaccineren. Hij kondigde aan dat de cijfers genoeg zijn gedaald om de geplande versoepelingen te laten doorgaan. "Dat is vooral een effect van vaccinatie." Het doel van de vaccinatiecampagne is duidelijk: iedereen die wil en achttien jaar of ouder is, moet begin juli ten minste een eerste prik hebben gehad. Daarbij gaat het ministerie uit van een vaccinatiebereidheid van 85 procent. Maar om dat doel te halen moet het vaccinatietempo worden opgeschroefd.

Wie zijn er gevaccineerd? - NOS

Wat zijn de verwachtingen voor de komende tijd? Op 6 juni moeten ruim 10,6 miljoen prikken zijn gezet. Op dat moment rekent het ministerie op ruim 11,8 miljoen geleverde vaccins. Het merendeel daarvan komt van BioNTech/Pfizer: ruim 7 miljoen. Volgende week wil de GGD een miljoen prikken zetten. "Als het aantal geleverde vaccins voldoende is, moet dat aantal in de komende weken worden opgeschroefd naar twee miljoen naar week", zegt een woordvoerder. Wie zijn nu aan de beurt? Vanaf deze week zijn mensen die geboren zijn in 1963, 1964 en 1965 aan de beurt voor een vaccinatie. De ongeveer 450.000 mensen die in 1963 en 1964 zijn geboren, kunnen vanaf vandaag een brief op de mat verwachten. Sinds afgelopen zondag konden zij al online een afspraak maken. De mensen die in 1965 zijn geboren, en dit jaar dus 56 jaar oud worden, kunnen sinds gisteravond online een afspraak maken. Wanneer de groep mensen met het geboortejaar 1966 aan de beurt is, is nog niet bekend. Ook de groep kwetsbare Nederlanders, bijvoorbeeld mensen die jaarlijks de griepprik krijgen, is aan de beurt. Maar het aantal gemaakte afspraken onder deze groep loopt nog wat achter, zegt een woordvoerder van het RIVM. Van de anderhalf miljoen mensen die een uitnodiging hebben gekregen, hadden er tot vanochtend ongeveer 670.000 een afspraak gemaakt. "Maar een aantal mensen uit de groep kwetsbaren krijgt vandaag nog een uitnodiging, dus het is nog iets te vroeg voor conclusies." De woordvoerder noemt ook de meivakantie als mogelijke reden dat nog niet veel mensen uit deze groep een afspraak hebben gemaakt.

Aantal gezette prikken - NOS