Schoolslagspecialist Kamminga achter Peaty 'best of the rest' op EK

Winnen van de Brit Adam Peaty, de man die in zijn loopbaan niet minder dan dertien wereldrecords zwom, bleek voor Kamminga inderdaad een illusie. Met zijn tweede plaats achter de Brit, 57,66 om 58,10, behaalde de 25-jarige Katwijker het hoogst haalbare: de titel van 'best of the rest'.

Goud winnen op de 100 meter schoolslag was op de tweede dag van de Europese kampioenschappen in Boedapest op voorhand een onmogelijke opgave voor Arno Kamminga.

In de Duna Arena rolde de pupil van trainer Martin Faber soepel door het toernooi. Met een bescheiden 59,09 in de series plaatste hij zich als vierde voor de halve eindstrijd. Daarin klokte hij 58,74, een tijd die hem in de finale een plek bezorgde in baan 3, naast Peaty.

In de strijd om de medailles toonde hij als geen ander aan zijn race in te kunnen delen. Na 50 meter keerde hij als vierde in 27,04. waar Peaty 26,64 klokte. In het tweede deel van de tweede baan zette hij er de turbo op zoals alleen hij dat kan.

Kamminga bracht zijn race terug in 31,09 tegen Peaty's 31,02. Met een finish die niet de schoonheidsprijs hoefde hij uiteindelijk slechts iets minder dan een halve seconde toe te geven op Peaty.