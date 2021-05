Schoolslagspecialist Kamminga achter Peaty 'best of the rest' op EK

Verliezen van het Britse fenomeen is geen schande, beseft ook Kamminga. Sterker, diep in zijn hart weet de 25-jarige Zuid-Hollander drommelsgoed dat de rossige Brit normaliter onverslaanbaar is, zoals ook dinsdag maar weer eens bleek. Het fenomeen uit Uttoxeter kan immers een curriculum vitae overleggen waar menig sporter niet eens van durft te dromen.

Eens te meer toonde Kamminga, een voormalige reddingzwemmer, zijn gave om een race volgens het boekje in te delen. De eerste 50 meter hield hij de teugels strak en keerde hij als vierde in 27,04, waar Peaty na 26,64 afzette op de plaat. Kamminga bracht zijn race terug in 31,09, tegen de 31,02 van de Brit. Met een finish die niet in aanmerking kwam voor de schoonheidsprijs hoefde hij uiteindelijk slechts 0,44 seconden toe te geven op Peaty.

Kamminga zwom, zoals hij het zelf omschreef, 'een geweldige race'. Twee banen lang hield hij Adam Peaty, de man in de baan naast hem, in de smiezen. Hij zag het Britse schoolslagfenomeen 100 meter lang in zijn ooghoeken, probeerde hem pijn te doen, maar moest ondanks alle inspanningen zijn meerdere in de roodharige alleenheerser op de langzaamste zwemslag erkennen.

Schoolslagspecialisten zijn de keepers van het zwemmen. Aparte sporters die één kunstje beheersen. Zwemtrainer Mark Faber mag de metafoor graag gebruiken als hij het over zijn pupil Arno Kamminga heeft. Dinsdag, in de finale van de 100 meter schoolslag op de Europese titelstrijd in Boedapest, toonde Kamminga zich een betrouwbare sluitpost die na een foutloze wedstrijd toch niet als winnaar de kleedkamer opzocht.

Tot eind april had Peaty de twintig beste tijden ooit gezwommen over twee banen schoolslag achter zijn naam. Dat Kamminga een krappe drie weken geleden in Eindhoven tot 57,90 kwam en daarmee de enige schoolslagzwemmer is die net als Peaty ooit de magische grens van 58 seconden slechtte, zegt veel over Kamminga's kwaliteiten. En dus over diens kansen op een podiumplaats op de Spelen van Tokio.

Een jaar na zijn debuut op Deense bodem zwom Peaty, een fervent supporter van voetbalclub Nottingham Forest, tijdens de EK in Berlijn zijn eerste wereldrecord op de 100 school. Hij liet in de zeven daaropvolgende jaren nog eens twaalf maal de letters WR op het scorebord krijgen. Hij is niet alleen de huidige houder van drie wereldrecords, Peaty is ook nog eens de winnaar van olympisch goud op de 100 school van Rio, achtvoudig wereldkampioen en, na dinsdag, houder van dertien Europese titels.

Sinds Peaty zijn entree maakte in het internationale zwemmen, tijdens de EK kortebaan van 2013 in Herning, is de langzaamste zwemslag uitgegroeid tot een onderdeel waar de schijnwerpers voortdurend op gericht staan. Records zijn er voor Peaty louter om verbroken te worden.

Kamminga loopt met zevenmijlslaarzen door het internationale zwemmen. In 2017, tijdens de WK langebaan in Boedapest, bleef hij op de 100 school nog steken op de veertiende stek (59,76). Een jaar later, tijdens de Europese titelstrijd in Glasgow, werd na 59,69 de zevende plaats zijn deel. In 2019 tikte hij in het Zuid-Koreaanse Gwangju aan in 59,49, waarmee hij op de WK als dertiende eindigde.

Twee seizoenen later was de 100 school in de immense Duna Arena van Boedapest, aan de boorden van de Donau, de generale repetitie van de olympische krachtmeting die hem eind juli op Japanse bodem wacht. Hij had er maar één woord voor om eindelijk eens in een finale de degen met Peaty te kruisen. "Geweldig."