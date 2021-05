Bernal onder de indruk van Evenepoel: 'Een verrijking voor het wielrennen'

"Maar ik denk niet dat de Giro wordt beslist na een secondenspel", zei Bernal dinsdag, op de rustdag. Evenepoel denkt er net zo over. "In de laatste week gaat het niet om seconden, maar waarschijnlijk om minuten. Je probeert er altijd zo dicht mogelijk bij te zitten met de tijdrit (op de slotdag, red.) in het achterhoofd."

Misschien nog wel fraaier was de strijd die beiden op maandag uitvochten bij een tussensprint. Geholpen door ploeggenoten Filippo Ganna en Jhonatan Narváez (voor Bernal) en Remi Cavagna (voor Evenepoel) liep de Belg één seconde in op Bernal.

Bernal sprak lovende woorden over zijn 21-jarige rivaal in het klassement, die in de Giro terugkeert in het peloton nadat hij sinds augustus vorig jaar had moeten revalideren na een zware val in de Ronde van Lombardije.

"Hij is een verrijking voor het wielrennen. Negen maanden is hij uit competitie geweest, dat hij dan nu dit niveau haalt, is heel bijzonder. Hij verrast hier iedereen. Hij moet een erg goede voorbereiding hebben gehad. En hij is natuurlijk ook een echte klasbak, anders zou hij dit niet klaarspelen."