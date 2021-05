Wel naar Primark, niet naar het museum: 'Alles wordt gemeten in economisch gewin'

Morgen is het tijd voor stap 2 uit het zogenoemde openingsplan van het demissionaire kabinet. Dat betekent dat pretparken, dierentuinen, sportscholen en binnenzwembaden onder voorwaarden weer open kunnen. Maar musea en theaters blijven nog steeds gesloten.

In het debat in de Tweede Kamer vorige week zei minister De Jonge dat de culturele sector niet essentieel is: "We gaan graag naar een theater en graag naar een museum. Maar stel je voor dat je een dag zonder zou moeten, dan kan dat." Ook zei de minister van Volksgezondheid: "Je hoeft niet naar het theater, je kunt ook thuis een mooie dvd opzetten."

"De minachting spatte eraf", zegt Herman Tibosch, directeur van Museum Jan Cunen in Oss, als hij herinnerd wordt aan de woorden van De Jonge. "Het was nogal pijnlijk. En als je dat zegt, dan kun je ook zeggen dat mensen online hun spullen kunnen kopen en niet naar een winkel hoeven te gaan."

Iets kunnen betekenen

Toen de regels voor niet-essentiële winkels werden versoepeld, werd Tibosch gebeld door museumbezoekers. "Mensen dachten dat het museum ook weer open was, daar gingen ze van uit. Je merkt dat ze het ook niet meer begrijpen. Ik snap dat het moeilijk is om onderscheid te maken tussen verschillende musea, maar ik ben ervan overtuigd dat we veilig open kunnen."

Tibosch wil benadrukken dat zijn museum niet in acute financiële problemen verkeert. "We voelen ons lokaal gesteund. We krijgen subsidie en de gemeente is ons ook tegemoetgekomen met de huur van het pand. We werken ook met een meer bescheiden begroting. Maar we hebben het gevoel dat we iets zouden kunnen betekenen voor de mensen, en dat kan nu niet."