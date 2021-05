Ajax-doelman Onana 2 juni naar sporttribunaal CAS

André Onana - AFP

Ajax-doelman André Onana mag op 2 juni zijn dopingzaak bepleiten bij het CAS, zo heeft het sporttribunaal laten weten. De 25-jarige Kameroener werd in februari voor twaalf maanden geschorst wegens het overtreden van de dopingregels. "We zijn alles aan het voorbereiden met de advocaten", zegt Onana's zaakwaarnemer Albert Botines tegen de NOS. "Het zal vroeg beginnen en het kan een lange dag worden. We gaan het zien. Ons doel is om de schorsing ongedaan te maken. Het CAS moet begrijpen dat dit een disproportionele straf is. We hebben hoop." Eerder gaf Herman Ram, voorzitter van de Nederlandse dopingautoriteit, aan dat hij verwacht dat er geen vrijspraak zal komen. "Er is geen twijfel dat dit in het lichaam zat en daarmee is er een overtreding. Dus vrijspraak lijkt mij uitgesloten."

'Begrijp dat Ajax naar CAS gaat, maar vrijspraak lijkt me uitgesloten' - NOS

Bij een dopingcontrole in oktober van vorig jaar werd het verboden middel furosemide in zijn urine aangetroffen. Onana voerde toen in zijn verweer aan dat hij per abuis een plaspil, die was bestemd voor zijn vrouw, had ingenomen. Op die manier kreeg de doelman een plasmiddel binnen, dat de water- en zoutuitscheiding via de urine bevordert. Op die manier kan dopinggebruik gemaskeerd worden.