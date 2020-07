Airbus bouwt sonde die Marsstenen terugbrengt naar aarde

Het 'ruimtevrachtschip' krijgt voor het retourtje van ruim 100 miljoen kilometer enorme zonnepanelen mee van in totaal 144 vierkante meter, waardoor de spanwijdte van de sonde zo'n 39 meter zal bedragen.

De bouw van de sonde maakt deel uit van een groot, gezamenlijk miljardenproject van de Europese en Amerikaanse ruimtevaartorganisaties ESA en NASA. Dat begint morgen met de lancering van de Amerikaanse rover Perseverance.

De Perseverance heeft onder meer als opdracht om buisjes met bodemmonsters te verzamelen en die op strategische plekken op het oppervlak van de rode planeet achter te laten. Vervolgens wordt rond 2025 een nieuwe rover gelanceerd: de Sample Fetch Rover, waarbij Airbus ook betrokken is. Die gaat de buisjes verzamelen en brengt ze naar een lanceerplatform. In een speciale container, zo groot als een basketbal, worden de monsters in een baan om Mars gebracht. Daar pikt de Earth Return Orbiter ze op.

In deze NOS-animatie met beelden van NASA en ESA zie je hoe de mega-operatie werkt: