Aandeelhouders steunen klimaatbeleid Shell, maar kritiek groeit

89 procent van de Shell-aandeelhouders heeft ingestemd met de klimaatplannen van Shell, maar de kritiek op de koers van de energiegigant neemt toe. Het percentage aandeelhouders dat voor de resolutie van de activistische beleggingsclub Follow This stemde, verdubbelde voor het derde jaar op rij. Follow This vindt dat Shell met name op de korte termijn te weinig doet aan vermindering van CO2-uitstoot en kreeg ruim 30 procent van de aandeelhouders achter zich.

Bij Follow This werd dit percentage gevierd als een grote overwinning. "Geweldig, dit is echt een heel belangrijke dag in de strijd tegen klimaatverandering. Dertig procent van de Shell-aandeelhouders zegt: jullie moeten veel meer doen om klimaatverandering te stoppen. Shell moet nu zijn plannen voor de komende tien jaar aanscherpen."

Voortrekkersrol?

Shell-topman Van Beurden kondigde eerder al aan dat het hoogtepunt van de olieproductie voorbij is en dat Shell in 2050, in lijn met het klimaatakkoord van Parijs, CO2-neutraal wil zijn,

Het belangrijkste verschil van mening tussen Shell en Follow This is de rol die het bedrijf moet spelen in de energietranisitie. Follow This wil dat Shell een voortrekkersrol speelt en stopt met het aanboren van nieuwe olie- en gasvelden en veel meer investeert in duurzame energie opgewekt uit zon en wind.

Van Beurden 'volgt de klant' en pleit voor een "realistische" overgang van fossiele naar duurzame energiebronnen: "De beste manier om snel onze absolute CO2-uitstoot terug te dringen, is uit de markt voor fossiele brandstoffen te stappen. Maar daar helpen we onze aandeelhouders en de maatschappij niet mee. De vraag naar energie is er en als wij die niet leveren, dan doet iemand anders het wel," zegt de Shell-topman.

'Stop ontwikkeling olievelden'

Vanochtend kwam het Internationaal Energieagentschap (IEA) met de oproep aan alle energiebedrijven om onmiddellijk te stoppen met het ontwikkelen van nieuwe olie- en gasvelden. Anders kunnen de klimaatdoelen van Parijs waarschijnlijk niet worden gehaald . Shell wil het rapport van het IEA "eerst goed bestuderen" voor het met een inhoudelijke reactie komt.