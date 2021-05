RIVM: daling besmettingen 25 procent, twee zuidelijke regio's blijven achter

De afgelopen week is het aantal positief geteste personen met 25 procent gedaald ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. In totaal zijn in de voorbije week 35.142 besmettingen geregistreerd, tegenover 47.108 in de voorafgaande week. Dat blijkt uit de weekrapportage van het RIVM.

Deze daling in de meldingen is volgens het RIVM waarschijnlijk voor een deel veroorzaakt doordat minder mensen (-23 procent) zich hebben laten testen in de GGD teststraten. De afgelopen kalenderweek lieten 272.681 mensen zich testen, de week daarvoor was dat nog 353.012.

De daling lijkt onder meer te maken te hebben met de meivakantie en het lange weekend rond Hemelvaart, zegt het instituut. Maar het gebruik van zelftesten kan ook een rol hebben gespeeld.

Limburg-Noord en Brabant-Noord scoren hoog

Het percentage positief getesten is de afgelopen week met 12,2 procent vrijwel gelijk gebleven (vorige week 12,3 procent).

De daling van de besmettingen is terug te zien in alle leeftijdsgroepen. Ook bij de 18- tot 24-jarigen, hoewel dat wel de groep blijft met de meeste infecties.

Op regionaal niveau zitten Brabant-Noord en Limburg-Noord duidelijk boven het Nederlands gemiddelde. Daar is het aantal meldingen met meer dan 280 op 100.000 inwoners nog op het landelijke niveau van een week geleden.