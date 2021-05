Dode bij protesten op Westelijke Jordaanoever, opnieuw aanvallen over en weer

Er is opgeroepen tot een algehele staking onder Palestijnen, niet alleen in de bezette gebieden, maar ook in Israël. Daar is in sommige Arabische buurten 90 procent van de zaken dicht, zegt een van de organisatoren tegen persbureau Reuters.

Bijna vijftig Palestijnen raakten gewond toen er bij de demonstratie werd geschoten. Het Israëlische leger meldt dat er twee militairen in hun been zijn geraakt. Zij zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het is onduidelijk wie er begon met schieten.

De staking wordt gesteund door Hamas, de groep die in Gaza aan de macht is, en de Fatah-beweging die het voor het zeggen heeft op de Westelijke Jordaanoever. "Het is de eerste keer in decennia dat we zien dat Palestijnen van verschillende politieke groeperingen samen deelnemen aan zo'n gezamenlijke demonstratie", zegt een verslaggever van Al Jazeera in de Palestijnse stad Ramallah.

Eerder vandaag leken na een relatief rustig begin van de dag de aanvallen tussen Israël en Hamas de afgelopen uren weer toe te nemen. Volgens persbureau DPA waren er eerder vandaag enkele uren geen raketaanvallen.

Daarna vuurde Hamas vanuit de Gazastrook opnieuw raketten af. Volgens het Israëlische leger ging na zes uur stilte het luchtalarm opnieuw af. Bij de raketaanvallen vielen twee doden en twaalf gewonden.

Vannacht waren er wel weer meldingen van Israëlische bombardementen in de Gazastrook. Het is nog onduidelijk wat de omvang daarvan is; Al Jazeera schrijft dat er zeker 30 luchtaanvallen zijn uitgevoerd. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid meldt dat een laboratorium beschadigd is geraakt, waardoor de gezondheidsdienst geen coronatesten of vaccinaties kan uitvoeren.

Er werden tot nu toe 213 mensen in de Gazastrook gedood. In Israël vielen vooralsnog twaalf doden.

Op de vlucht

Ruim 47.000 Palestijnen zijn vanwege de bombardementen in de Gazastrook op de vlucht geslagen, meldt het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken van de VN. In ruim een week van bombardementen zijn veel huizen onbewoonbaar verklaard. Bijna alle vluchtelingen verblijven in tientallen VN-scholen in de Gazastrook.

Een woordvoerder van het bureau zegt tegen Reuters dat er zeker 132 gebouwen in de Gazastrook zijn verwoest en 316 zwaar beschadigd. Het gaat onder meer om ziekenhuizen en zorginstellingen. Ook wegen naar ziekenhuizen zijn vaak onbegaanbaar. De Egyptische president Sisi kondigde vandaag aan 500 miljoen dollar vrij te maken voor de wederopbouw in Gaza.

Biden belde Netanyahu

Pogingen van landen om Israël en Hamas tot een staakt-het-vuren te bewegen, zijn vooralsnog niet succesvol. Zo is het de VN-Veiligheidsraad nog niet gelukt om tot een gezamenlijke verklaring over het conflict te komen en wil de VS zich niet scharen achter een oproep tot een onmiddellijk staakt-het-vuren.

Afgelopen nacht sprak de Amerikaanse president Biden in een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu wel voor het eerst openlijk zijn steun uit voor een bestand. Zo'n akkoord zou met behulp van Egypte en andere landen tot stand moeten worden gebracht. Tegelijkertijd benadrukte Biden dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen tegen willekeurige raketaanvallen, zo viel te lezen in de verklaring die door het Witte Huis is uitgegeven.

Correspondent Ties Brock onderstreept dat de stem van de VS zwaar weegt als het gaat om een mogelijk bestand, omdat het land de belangrijkste bondgenoot van Israël is. "Dus het is ook een land dat invloed kan uitoefenen op Israël", zegt Brock op NPO Radio 1. "Tot op heden zien we van al dat gepraat nog niet zoveel resultaat en het is de vraag of dat de komende dagen zal veranderen."