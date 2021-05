Demonstraties op Westelijke Jordaanoever, opnieuw aanvallen over en weer

Verder demonstreren Palestijnen op de bezette Westelijke Jordaanoever tegen "de Israëlische bombardementen en onderdrukking". Palestijnse winkeleigenaren sloten hun deuren. Er is opgeroepen tot een algehele staking onder Palestijnen, niet alleen in de bezette gebieden, maar ook in Israël. Daar is in sommige Arabische buurten 90 procent van de zaken dicht, zegt een van de organisatoren tegen persbureau Reuters.

Tot nu toe is er vandaag één dode gemeld aan Palestijnse kant, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Er werden tot nu toe 213 mensen in de Gazastrook gedood.

Vannacht waren er wel weer meldingen van Israëlische bombardementen in de Gazastrook. Het is nog onduidelijk wat de omvang daarvan is; Al Jazeera schrijft dat er zeker 30 luchtaanvallen zijn uitgevoerd. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid meldt dat een laboratorium beschadigd is geraakt, waardoor de gezondheidsdienst geen coronatesten of vaccinaties kan uitvoeren.

De staking wordt gesteund door Hamas, de groep die in Gaza aan de macht is, en de Fatah-beweging die het voor het zeggen heeft in de Westelijke Jordaanoever. "Het is de eerste keer in decennia dat we zien dat Palestijnen van verschillende politieke groeperingen samen deelnemen aan zo'n gezamenlijke demonstratie", zegt een verslaggever van Al Jazeera in de Palestijnse stad Ramallah.

Op de vlucht

Ruim 47.000 Palestijnen zijn vanwege de bombardementen in de Gazastrook op de vlucht geslagen, meldt het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken van de VN. In ruim een week van bombardementen zijn veel huizen onbewoonbaar verklaard. Bijna alle vluchtelingen verblijven in tientallen VN-scholen in de Gazastrook.

Een woordvoerder van het bureau zegt tegen Reuters dat er zeker 132 gebouwen in de Gazastrook zijn verwoest en 316 zwaar beschadigd. Het gaat onder meer om ziekenhuizen en zorginstellingen. Ook wegen naar ziekenhuizen zijn vaak onbegaanbaar.

Israël opende vandaag een toegangsweg naar de Gazastrook om humanitaire hulp toe te laten: