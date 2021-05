'Doodgeschoten vrouw was vriendin van Amsterdamse crimineel'

De vrouw die zondagavond werd doodgeschoten in Amsterdam, was de vriendin van een Amsterdamse crimineel. Hij was het vermoedelijke doelwit van de aanslag, meldt het Parool.

Volgens de krant gaat het om de 26-jarige crimineel Anis B., een bekende van de politie. De politie kan nog niet zeggen wie het vermoedelijke doelwit was en of de vrouw per ongeluk is geraakt.

Zondag werd een auto beschoten op de Maassluisstraat in Amsterdam met automatische wapens. De 27-jarige vrouw achter het stuur werd geraakt, haar bijrijder bleef ongedeerd. Ze wisten zelf naar het ziekenhuis te rijden, waar de vrouw later overleed.

Twee mannen vluchtten na de schietpartij achterin een bestelauto, die later uitgebrand werd teruggevonden in de buurt. De politie heeft een 20-jarige verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij.

Tientallen miljoenen

Het Parool schrijft dat de aanslag mogelijk te maken heeft met een ruzie over de diefstal van tientallen miljoenen van een veronderstelde drugsbaron. Die liet volgens justitie de eerder gevonden martelcontainers inrichten en zit nu vast.

De schietpartij van zondag zou een vergelding zijn voor een eerdere liquidatie naar aanleiding van de ruzie. In het verleden zou Anis B. terecht hebben gestaan voor inbraken, straatroof en mishandelingen. Vier jaar geleden zou hij tijdens een beroving hebben geschoten.

De advocaat van Anis B. ontkent in het Parool iedere betrokkenheid van zijn cliënt bij een onderwereldconflict of andere zaken.