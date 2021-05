Sparta beleeft topjaar: 'Laatste weken voelen wel als Europees voetbal aan'

Sparta treft Feyenoord in play-offs: 'Dit is waar het om gaat' - NOS

"Ik hoor de jongens altijd over de volgende stap die ze willen maken, de volgende club", proeft Fraser ook bij zijn spelers de drang om de lat hoger te leggen dan de middenmoot in de eredivisie. "Dan is dit waar het wel om gaat."

"Vorm is niet echt tastbaar, het kan ook zo weg zijn", waarschuwt Fraser zijn elftal, dat volgens hem wel de juiste instelling toont. "We hebben het de laatste weken behoorlijk pittig gehad, met pittige tegenstanders. Het was in die wedstrijden niet een kwestie van moeten, maar van willen."

Ook al blijft Feyenoord volgens trainer Henk Fraser favoriet, diens Sparta is de ploeg in vorm. Van de laatste elf duels verloor het alleen op bezoek bij AZ.

"We gaan er zeker een eindsprint uit gooien", voorspelt Fraser, na een jaar waarin Sparta met bescheiden middelen de coronacrisis doorstond en de sterke teamgeest het elftal door een overvol speelschema heen loodste. "De laatste weken voelen voor ons wel als Europees voetbal aan."

Wonder van Hamburg

Op een zomers avontuurtje in de Intertoto midden jaren negentig was het laatste Europese duel in 1985, toen na het Wonder van Hamburg - het grote HSV werd na strafschoppen uitgeschakeld - in de tweede ronde Borussia Mönchengladbach te sterk bleek in de UEFA Cup.

Fraser was toen zelf nog speler van Sparta, kwam net kijken in het profvoetbal. "Ik was toen nog niet volwassen en niet goed genoeg."

Zijn eigen ploeg is wat dat betreft verder in de ontwikkeling. "Het is een realistische ploeg", noemt hij een sterke kant van zijn elftal. "Met een goede combinatie van kwaliteiten."