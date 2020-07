Wit-Rusland meldt arrestatie van 33 Russische 'huurlingen'

In Wit-Rusland zijn 33 Russen opgepakt, die als huurling het land zouden zijn binnengekomen. Ze zouden behoren tot een groep van ruim 200 buitenlanders die in Wit-Rusland zijn opgedoken en die in dienst zijn van Wagner, een private Russische onderneming die militaire diensten levert in de hele wereld. De groep zou erop uit zijn om het land te destabiliseren in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 9 augustus.

Het Wit-Russische staatspersbureau heeft de volledige namen en geboortedata van de Russen gepubliceerd. Ze trokken de aandacht omdat ze zich niet gedroegen als toeristen en bovendien militaire kleding aan hadden. Waarvan ze worden beschuldigd, is nog niet duidelijk. De Russische ambassade in Minsk zoekt nog uit wat er aan de hand is, meldt het Russische persbureau RIA.

Het is onrustig in Wit-Rusland in aanloop naar de verkiezingen. Alom wordt aangenomen dat die zullen worden gewonnen door de zittende president Loekasjenko, die al 25 jaar met harde hand regeert en ruim 1100 oppositieaanhangers heeft laten opsluiten.

Concurrentie

Naast hem zijn er vier kandidaten bij de verkiezingen, onder wie de partner van een populaire blogger die zelf in mei in de gevangenis is gezet. Een campagnebijeenkomst van haar werd onlangs bezocht door tussen de 5000 en 7000 mensen, voor Wit-Rusland ongekende aantallen. De politie greep niet in.

Mensenrechtenorganisaties hebben al langer veel kritiek op de gang van zaken rondom verkiezingen in Wit-Rusland. Ook nu weer heeft het regime het dus voorzien op de oppositie, die wordt omschreven als 'een criminele bende' en die ervan wordt beticht met buitenlandse steun uit te zijn op een gewelddadige revolutie, zoals die in 2014 ook plaatsvond in Oekraïne. Deze Maidan-protesten leidden destijds tot de val van de toenmalige Oekraïense president Janoekovitsj.

'Corona is psychose'

In Wit-Rusland hebben velen schoon genoeg van de 65-jarige Loekasjenko, na jaren onderdrukking en vanwege de slechte staat van de economie en de aanpak van de coronacrisis. Loekasjenko wil niets weten van maatregelen om het virus te bestrijden. Het land heeft zijn grenzen gewoon opengehouden en evenementen als voetbalwedstrijden zijn al die maanden doorgegaan, met publiek.

Loekasjenko, die zelf covid-19 heeft gehad, zegt de ziekte te hebben doorstaan zonder dat hij een moment zijn bed heeft hoeven opzoeken. Als middelen om het virus te bestrijden adviseerde hij om wodka te drinken, een sauna te nemen of een wedstrijdje ijshockey te spelen. De angst voor het virus omschreef hij als "een psychose".