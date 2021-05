Waarom trekken duizenden Marokkanen plots naar een Spaans stadje?

Spanje zet in Ceuta militairen in - EPA

Voor de tweede dag op rij proberen talloze Marokkanen de Spaanse enclave Ceuta te bereiken. De Marokkaanse grenswachten grijpen daarbij opnieuw niet in, melden Spaanse media. Spanje heeft militairen en tanks naar de stad gestuurd en er dreigt een humanitaire crisis. De militairen bewaken samen met de Spaanse politie de grens tussen Ceuta en Spanje, in het noorden van Marokko. Onduidelijk is hoeveel troepen precies door Madrid worden ingezet. Ook op straat loopt het leger patrouilles om ongeregeldheden te voorkomen. Naar schatting zijn sinds gisteren zo'n 6000 migranten zwemmend of varend naar de exclave gekomen, onder wie 1500 kinderen. Zij steken veelal over vanuit de regio rond Fnideq, een kleine Marokkaanse kuststad die grens aan het Spaanse Ceuta. De migranten proberen naar Europa te komen vanwege de crisis in Fnideq en de economische omstandigheden in Marokko. Volgens het Spaanse dagblad El País kwamen vanochtend weer talloze migranten ter voet en zwemmend aan, in sommige gevallen gaat het om voltallige gezinnen. Tot dusver kwam één man om het leven.

Duizenden migranten zwemmen naar Spaanse stad Ceuta in Noord-Afrika - NOS

Fnideq is economisch hard getroffen door de coronacrisis. Afgelopen maanden waren er in de kustplaats al demonstraties van Marokkanen die eisten dat de grens met Ceuta weer openging. Zij dreven daar voor de coronacrisis handel, maar vanwege de pandemie sloten de Marokkanen de grens. "Er wordt gezegd dat Marokko de pandemie heeft aangegrepen om de grens langer dicht te houden", legt NOS-correspondent Samira Jadir uit. "Tussen de plaatsen was altijd veel handel en uitwisseling en door de grenssluiting raakten gezinnen zelfs uit elkaar." Onder de migranten die nu oversteken, zijn ook veel tieners. Via de kinderen hopen migrantenfamilies uiteindelijk in Europa te kunnen blijven, zegt NOS-correspondent Rop Zoutberg vanuit Spanje in het NOS Radio1 Journaal. "Dit kan veel meer mensen op het idee brengen om de sprong te wagen", voegt Zoutberg toe. Economische malaise Dat ziet ook Jadir, die in Marokko is gestationeerd. "Het begon gisteren met honderd mensen, zij hadden door dat de grens niet bewaakt was en gingen over. Veel migranten hebben niet eens hun spullen gepakt, ze zijn gewoon gegaan", legt zij uit. Afgelopen nacht ging dat door. Tegen de achtergrond van de massale oversteek speelt economische malaise in Marokko, zegt Jadir. Jonge migranten hopen op een beter leven in Europa. "De jongens die illegaal in Europa zijn maken vaak mooie foto's van bijvoorbeeld dure auto's, maar zijn over hun situatie niet eerlijk", aldus Jadir. "De droom van Europa van Marokkaanse jongeren is gebaseerd op ontwetendheid." Op de kaart hieronder is de ligging van Ceuta te zien:

ceuta - NOS