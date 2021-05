Wankelende wolkenkrabber leidt tot paniek in Chinese stad

Een wolkenkrabber in China is geëvacueerd nadat het gebouw om onverklaarbare redenen was gaan wankelen. Op beelden is te zien dat mensen in paniek van het gebouw wegrennen.

Het bijna 300 meter hoge SEG Plaza in de zuidelijke miljoenenstad Shenzhen begon rond 13.00 uur lokale tijd te schudden. Volgens de rampendiensten werden er op dat moment geen aardbevingen waargenomen.