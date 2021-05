'Grote druk op politie en justitie, veiligheid samenleving in gevaar'

De werkdruk bij uitvoeringsdiensten die zich bezighouden met justitie en veiligheid is zo hoog, dat de veiligheid van de samenleving in gevaar dreigt te komen. Daarvoor waarschuwt de Inspectie Justitie en Veiligheid in het jaarbericht over 2020.

Volgens het rapport valt de hoge werkdruk nog altijd te wijten aan personeelstekorten. In 2018 bleek ook al dat politie, jeugdzorg en forensische zorg kampten met onderbezetting. In die laatste categorie worden mensen die in aanraking komen met politie en justitie psychisch behandeld. Maar het tbs-systeem is "bijna verstopt", valt te lezen in het verslag over vorig jaar.

Gebrek aan deskundig personeel

Het jaarbericht verwijst naar tbs-kliniek de Kijvelanden in het Zuid-Hollandse Poortugaal waar twee jaar geleden twee patiënten een medewerker gijzelden en daarna ontsnapten. De inspectie constateerde afgelopen jaar opnieuw dat onder meer bij dat incident samenwerking en aandacht voor risico- en kwaliteitsmanagement tekortschoten.

"Het gaat daarbij ook op zicht in het resocialisatieproces, daar heb je gewoon bekwame en deskundige mensen voor nodig om dat goed te kunnen doen en die zijn ook niet altijd beschikbaar", zei inspecteur-generaal Henk Korvinus in het NOS Radio 1 Journaal.

Verwarde personen

De druk op de uitvoeringsdiensten is een hardnekkig probleem, zegt Korvinus. Hij roept beleidsmakers dan ook op dit te veranderen. "Wij vragen terughoudendheid om te grote ambities op te stapelen. De diensten moeten eerst hun gewone werkzaamheden op orde hebben."

Sommige taken kosten de diensten nu zo veel tijd, zegt Korvinus, dat andere belangrijke taken dreigen erbij in te schieten. Zo zouden wijkagenten druk zijn met noodhulp verlenen en het opvangen van verwarde personen, waardoor ze nauwelijks toekomen aan wijkcontacten. "Terwijl die nodig zijn om te weten wat er speelt en om te kunnen ingrijpen voordat zaken uit de hand lopen."