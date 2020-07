Turnbond zet topsportprogramma vrouwenploeg stil en stelt trainers op non-actief

Het bestuur van de Nederlandse turnbond KNGU zet het programma van de Oranje-vrouwenselectie gedurende het onderzoek naar misstanden in de sport stil.

Nationale trainingen en wedstrijden van het nationale team gaan voorlopig niet door. De garantie dat de Nederlandse vrouwenploeg in december deelneemt aan het Europees kampioenschap, kan de bond op dit moment niet geven.

'Verhalen van alle kanten'

"De verhalen komen van alle kanten samen", zegt voorzitter Monique Kempff. "Wil je een cultuurverandering bewerkstelligen, dan kun je geen halve maatregelen nemen."

De bond is eerder deze week in gesprek gegaan met de sporters en de coaches en besloot op basis daarvan alle trainers in het topturnen bij de vrouwen op non-actief te stellen.

Oud-turnsters doen boekje open

Turntrainer Gerrit Beltman bracht afgelopen weekeinde een sneeuwbal aan het rollen met de bekentenis in het verleden turnsters te hebben gekleineerd en geïntimideerd.

Hij bevestigde de verhalen van meerdere oud-turnsters die al jaren geleden verklaarden het slachtoffer te zijn geweest van ongepast gedrag en spraken van een structureel onveilig omgeving in de turnhal.