Turnbond zet topsportprogramma vrouwenploeg stil

Het bestuur van de Nederlandse turnbond KNGU zet het programma van de Oranje-vrouwenselectie gedurende het onderzoek naar misstanden in de sport stil. De zes betrokken coaches mogen voorlopig niet als trainer van de bond hun functie uitoefenen.

De bond reageert daarmee op getuigenissen van meerdere oud-turnsters, die verklaarden dat bondstrainer Vincent Wevers zich stelselmatig schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Wevers, en ook Gerben Wiersma, mogen tijdens het onderzoek niet betrokken bij het olympische team zijn.

Beide trainers zijn in dienst van de KNGU en mogen voorlopig niet actief zijn in de turnsport. De vier andere trainers die ook bij het nationale team werken, mogen wel bij hun huidige turnverenigingen aan de slag blijven. De bond gaat met die clubs in gesprek over de wenselijkheid daarvan nu er een onderzoek geopend is.