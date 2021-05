COC kreeg bommelding maar hield die bewust stil

Het COC heeft eind december vorig jaar een bommelding met daarbij een homofoob en racistisch dreigement ontvangen. De melding werd bewust stilgehouden, zegt de directeur van de belangenvereniging voor lhbti'ers, Marie Ricardo, in een interview met magazine OneWorld.

De belangenvereniging ontving een mail met daarin een foto van een stuk dynamiet, rood-blauwe draden en een klokje. Daaronder stond dat de bom was achtergelaten bij het COC-kantoor in Amsterdam. "Gelukkig was er niemand op kantoor, want we werken allemaal thuis vanwege corona", zegt Ricardo.

Aangifte

"Ik sta voor de deur om iedereen die naar buiten vlucht af te schieten", stond in de mail, zegt de directeur. Het COC deed aangifte. Een bom werd nooit gevonden en de afzender bleef spoorloos. "Het was een homofobe en racistische aanval, ondertekend door iemand van het 'witte', 'superieure ras'."

De afzender zei zich te willen verzetten tegen de 'progressieve aanval' op Nederland. Het bericht werd afgesloten met nazigroet 'Sieg Heil' en 14/88, een nazisymbool.

Ricardo zegt dat het een bewuste keuze was om het dreigement niet naar buiten te brengen. "We wilden de angst binnen onze gemeenschap niet vergroten, en daarnaast willen we geen podium geven aan mensen die zoiets doen." Ook wilde het COC anderen niet op ideeën brengen.

Eerste zwarte, non-binaire directeur

Ricardo werd een maand voor het dreigement aangesteld en is de eerste zwarte en non-binaire directeur van de belangenvereniging. Of dat met de bommelding te maken heeft, is niet duidelijk. Maar omdat een partnerorganisatie in Oekraïne dezelfde mail kreeg, vermoedt de directeur dat het geen persoonlijke aanval is. Volgens Ricardo laat het wel zien dat "homofobie en racisme hand in hand gaan".

Waarom het COC het nieuws nu wel naar buiten brengt, is niet duidelijk. De organisatie heeft vragen van de NOS vooralsnog niet beantwoord.