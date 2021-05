Nieuw record op het Pieterpad: bijna 500 kilometer hardlopen in 78 uur

Zijn vader overleed in 2019 aan leukemie en als eerbetoon aan hem maakte de ultraloper de hele wandeling. Ook zamelde hij geld in voor KWF Kankerbestrijding.

De meeste mensen lopen het Pieterpad in etappes in zo'n twintig tot dertig dagen. Van der Vleuten kwam op het idee om de tocht te maken door zijn vader, die ook meerdere delen van de route in een keer aflegde. "Hij heeft alleen nooit alle etappes kunnen lopen", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Bijna 500 kilometer hardlopen in nog geen 80 uur. Addie van der Vleuten uit Best liep de afgelopen dagen voor zover bekend als snelste ooit het Pieterpad, van Groningen naar Limburg. "In 78 uur en 10 minuten", zegt hij tegen Omroep Brabant . Met de tocht haalde hij geld op voor een goed doel.

Vrijdagmiddag vertrok hij uit Pieterburen en gisteravond kwam hij bij de Sint-Pietersberg in Zuid-Limburg. "Het was heel mooi en zwaar. Ik heb bijna continu doorgelopen en in de nacht heb ik veel regen gehad. Dan liep ik met regenbroek, regenjas en handschoenen. Dat was wel afzien."

De nachten waren volgens Van der Vleuten het zwaarst. Tijdens het wandelen dacht hij daarom geregeld aan zijn vader, wat hem hielp door te lopen. "Ik kon daardoor wel een paar extra stappen zetten. Het gaat met ups en downs tijdens zo'n lange tocht. Soms wil je echt niet meer en een paar kilometer later kan je weer op een roze wolk lopen."

Bijna 500 kilometer afleggen in een keer deed de ultraloper niet eerder. Tot afgelopen weekend was 256 kilometer de langste afstand die hij aflegde. Dat was in de Ardennen. Qua parcours was die tocht uitdagender, met meer hoogtemeters.

Hij bereidde zich voor op de tocht over het Pieterpad door heel veel te trainen. "Ik zet mijn wekker om 4.00 uur en dan ga ik voor mijn werk 20 of 25 kilometer lopen. En dan 's avonds weer 20 of 25 kilometer. In het weekend nog wat langere stukken."

Vermoeid en blaren

Behalve een heel vermoeid lichaam heeft hij aan de tocht ook blaren overgehouden. "Heel veel blaren op mijn voeten door het natte weer. Ik denk dat ik nog wel even nodig heb om te herstellen."

Volgens Van der Vleuten is het Pieterpad onder ultralopers erg populair. "Zeker nu er geen wedstrijden worden georganiseerd, is het steeds meer een ding aan het worden. Het is mooi om je grenzen te verleggen en mooie dingen te zien in de natuur."

Met zijn tocht heeft Van der Vleuten zeker 11.000 euro opgehaald.