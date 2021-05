Rugslagspecialisten Toussaint en De Waard soepel naar halve finales op EK

De beste prestatie kwam op naam van Kira Toussaint op de 50 meter rugslag. De houdster van het Europees record (27,10) moest het in haar serie weliswaar afleggen tegen de Britse Kathleen Dawson, die een knappe 27,29 neerzette, maar de 26-jarige Amstelveense ging met 27,60 wel als nummer twee door naar de laatste zestien die vanavond opnieuw in actie gaan komen.

De ochtendsessie van dag twee van de EK langebaanzwemmen in Boedapest heeft de Nederlandse delegatie vier plaatsen in de halve finales opgeleverd.

De 20-jarige Schouten plaatste zich afgelopen december voor de Olympische Spelen in Tokio door bij het kwalificatietoernooi in Rotterdam haar eigen Nederlands record te verbeteren en op 1.06,92 te brengen.

Op de 100 meter schoolslag haalde Tes Schouten met de hakken over de sloot de halve finales. In de laatste van zes series eindigde ze als zesde, maar haar 1.07,45 bleek net genoeg om vanavond opnieuw op het startblok plaats te mogen nemen.

Dan zal ook Maaike de Waard zich aan de start melden. Gisteren bleef ze op de 100 meter vlinderslag nog achter in de voorronde, maar op de rugslag kwam ze wel uit de verf. Ze won haar serie in 27,84 en plaatste zich als derde voor de halve finales. Daarin ontbreekt Tessa Giele die met 28,44 de zeventiende tijd neerzette, maar ook de reserveplaats misliep omdat er maar twee zwemsters per land in de volgende ronde zijn toegestaan.

Dat geldt niet voor Rosey Metz die in dezelfde race als achtste aantikte in 1.08,70, de 23ste tijd in het veld van 59 deelneemsters. Die laatste serie werd gewonnen door de Italiaanse Arianna Castiglioni, die met haar 1.05,98 als enige onder de 1.06 wist te blijven.

Pijnenburg door op koningsnummer

Op de 100 meter vrije slag voor de mannen wist van het trio Nederlanders alleen Stan Pijnenburg de eerste schifting te overleven, zij het nipt. Hij tikte in zijn serie als vijfde aan in 48,76 seconden en dat was net genoeg voor een plek in de halve finales. De Rus Kliment Kolesnikov was met 47,53 de snelste van allemaal.