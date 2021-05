Met het oog op Roland Garros trekt Rus zich terug van WTA-toernooi in Parma

Arantxa Rus heeft zich teruggetrokken van het WTA-toernooi in het Italiaanse Parma. De 30-jarige tennisster kampt met een beenblessure, meldt de organisatie van het toernooi.

Op 30 mei begint Roland Garros, waar Rus als nummer 85 van de wereld rechtstreeks is toegelaten tot het hoofdtoernooi.

Rus, die zondag in de eindstrijd van het ITF-toernooi in het Spaanse La Bisbal d'Emporda nipt verloor van de Russin Irina Chromatsjeva, wil geen risico nemen met het oog op het grandslamtoernooi in Parijs. Ze staat nog wel op de deelnemerslijst van het WTA-toernooi in Straatsburg volgende week.

Ook Bertens kwakkelt

Kiki Bertens, de andere Nederlandse die op basis van haar ranking aanspraak maakt op een plek in het hoofdschema van Roland Garros, kampt ook al met blessureleed. Bertens heeft nog steeds last van een slepende achillespeesblessure en trok zich om die reden al terug van toernooien in Rome en Belgrado.

De overige Nederlanders moeten zich voor de open Franse tenniskampioenschappen zien te plaatsen via het kwalificatietoernooi, dat maandag van start gaat.