Nederlandse economie in lichte recessie

De krimp is vooral het gevolg van lagere uitgaven door huishoudens en de overheid. Doordat bedrijven wel meer investeringen deden en de handel toenam, werd de krimp gedempt. Huishoudens gaven 3,5 procent minder uit dan in de laatste drie maanden van 2020 als gevolg van de lockdown vanaf half december.

De Nederlandse economie is voor de tweede keer sinds de coronacrisis in een recessie verzeild, zij het een lichte dit keer. In het eerste kwartaal kromp de economie met 0,5 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2020, die ook al een krimp vertoonde van 0,1 procent, meldt het CBS. Twee kwartalen op rij met krimp maken een recessie.

Vergeleken met vorig jaar hebben consumenten in de eerste drie maanden nog veel minder uitgegeven: -8,5 procent. Volgens het CBS was de lockdown langer en strenger dan een jaar geleden. Consumenten gaven veel minder geld uit in de horeca, aan recreatie en vakantie, cultuur, kleding en schoenen, woninginrichting en auto's.

De overheid gaf in het eerste kwartaal ook minder uit dan in het vierde kwartaal, maar in vergelijking met vorig jaar was dat juist meer, onder meer aan overheidsdiensten zoals politie, defensie en openbaar bestuur. Ook de uitgaven in de zorg, onderwijs en sociale zekerheid lagen hoger.

De economie werd vooral aangeslingerd door de bouw want er wordt heel veel gebouwd en verbouwd. Ook de industrie en de zakelijke dienstverlening zorgden voor groei.

De kleine krimp van de economie werd al wel verwacht. In Duitsland kromp de economie zelfs met 1,7 procent, In België en Frankrijk daarentegen was er sprake van lichte groei. Ondanks de krimp daalde de werkloosheid en waren er meer vacatures in eerste drie maanden van 2021.