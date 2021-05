Badmintonster Piek na donkere periode: 'Ondanks tegenslagen Tokio gefikst'

Met een flinke rugzak aan levenservaring meldt badmintonster Selena Piek zich in juli in Tokio voor haar tweede Olympische Spelen. En met een grote glimlach op haar gezicht, want ze is best trots op zichzelf. Piek is door diepe dalen gegaan de afgelopen jaren.

"Ik heb het toch maar gefikst die olympische kwalificatie", kijkt ze zo'n negen weken voor de start van het grootste sportevenement ter wereld vooruit. Piek doet in Tokio mee aan het vrouwendubbelspel en gemengd dubbelspel.

Tegenslag op tegenslag

Haar eerste Spelen, vijf jaar geleden in Rio de Janeiro, waren een hoogtepunt. "Echt een hoogtepunt", kijkt de 29-jarige badmintonster nu terug. Ze haalde in het vrouwendubbel met Eefje Muskens de kwartfinales. Eenmaal terug in Nederland ging echter alles mis: tegenslag op tegenslag.