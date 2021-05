Verplichte coronatest voor reizigers blijft gelden • Toch weer handvol besmettingen China

In China zijn in de afgelopen dagen toch weer enkele coronabesmettingen vastgesteld. Een tegenslag voor het land waar het gewone leven eigenlijk zo goed als was teruggekeerd. Ook vandaag rapporteerden de autoriteiten weer twee gevallen in de noordoostelijke stad Yingkou. "Twee gevallen is een aantal waar men in Nederland waarschijnlijk ontzettend jaloers op zou zijn", zegt correspondent Sjoerd den Daas in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar voor China is elk geval er één te veel."

Het is nog onduidelijk hoe het virus kon terugkeren in China. De gevallen, die ook de centraal gelegen provincie Anhui troffen, zouden terugleiden naar de haven in de stad Yingkou in het noorden van China. Daar zitten 40.000 inwoners nu in quarantaine. Wie de stad nog uit wil, heeft een negatieve coronatest nodig. Ook wordt er intensief contactonderzoek gedaan. "Vijf verantwoordelijke functionarissen zijn ontslagen, omdat de regering vindt dat ze er veel dichter op hadden moeten zitten."

Een bezorgdienst in beschermende kleding komt in Yingkou bij de mensen thuis boodschappen afgeven en afval ophalen: