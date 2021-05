Minder besmettingen, minder ziekenhuisopnamen • Verplichte coronatest voor reizigers blijft gelden

In Turkije is een Twitter-account gelanceerd waarop meerdere keren per dag de vaccinatiegraad wordt vermeld. In de posts van het account, Asilama Turkiye (vaccinaties Turkije), is een balkje met een percentage te zien. In de omschrijving van het account staat: "Volg het vaccinatieproces tot het voltooid is. Bij 60 procent vervalt de mondmaskerplicht".

Het percentage staat nu op 13,5. Iedere keer als er een toename van 0,1 procent gevaccineerde mensen is, wordt het percentage bijgewerkt. Het account heeft inmiddels bijna 70.000 volgers.

Volgens cijfers van de overheid zijn bijna 27 miljoen Turken gevaccineerd.