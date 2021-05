Miljoenen prikken gepland komende weken • Bijna helft vakantiegangers blijft in Nederland

Nu de zomervakantie in zicht is en er minder reisbeperkingen zijn, zijn veel mensen druk bezig een vakantie te boeken. Twee derde van de Nederlanders heeft al geboekt of is dat nog van plan. Dat staat in een onderzoek van Panel Inzicht op verzoek van vergelijkingsplatform Independer.

Bijna de helft van de vakantiegangers, 46 procent, blijft in Nederland, vooral vanwege de onzekerheid over corona.

Dat geeft vakantiezekerheid, zegt Independer. "Omdat de coronasituatie per vakantieland zomaar kan veranderen, is het niet altijd zeker dat je de buitenlandreis die je nu boekt in de zomer kunt maken. Als je je buitenlandvakantie moet afblazen, wordt het lastig om op dat moment nog een vrije en betaalbare accommodatie in Nederland te vinden."

Het aantal reisverzekeringen is door corona flink toegenomen. 70 procent van de ondervraagden die er een afsloten, deed dat deels of uitsluitend vanwege corona.