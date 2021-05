Bijna helft vakantiegangers blijft in Nederland • Minder besmettingen, minder ziekenhuisopnamen

Er zijn opnieuw straffen uitgedeeld voor avondklokrellen op verschillende plaatsen in het land.

Twee mannen van 26 uit Enschede zijn veroordeeld omdat zij op 24 januari mensen opriepen naar het stadscentrum te komen om te rellen. Een van hen kreeg negen maanden cel, waarvan een deel voorwaardelijk. De ander kreeg 77 dagen cel, waarvan 31 voorwaardelijk, en een taakstraf van 150 uur. Hij richtte met andere relschoppers vernielingen aan en pleegde geweld, meldt RTV Oost.

De man die negen maanden kreeg, had nog een celstraf van 121 dagen openstaan. Die moet hij alsnog uitzitten. Daarna wordt hij opgenomen in een kliniek, vanwege de kans op herhaling. Volgens de reclassering is hij voor zijn leeftijd al zorgwekkend vaak in aanraking geweest met justitie. Hij heeft een autismestoornis en een alcoholprobleem.

Ook voor de rellen in Eindhoven op diezelfde dag zijn verdachten veroordeeld. Honderden mensen richtten vernielingen aan, stichtten brandjes, gooiden met stenen en plunderden winkels. De politie en de ME grepen in.

Een 20-jarige man uit Tilburg kreeg zes maanden cel en moet een schadevergoeding van 40.000 euro betalen voor zijn aandeel in de avondklokrellen. Hij is veroordeeld voor het gooien van stenen en het plunderen van een supermarkt in het stationsgebouw. Hij had al een strafblad, meldt Omroep Brabant.

Andere verdachten kregen lagere straffen. Een 36-jarige man uit Boekel kreeg een taakstraf van 240 uur en drie maanden voorwaardelijk en moet een boete van 20.000 euro betalen voor het beschadigen van een politiebus.

Ook in onder meer Rotterdam en Den Bosch waren avondklokrellen. Inmiddels zijn tientallen relschoppers veroordeeld tot cel- en taakstraffen en schadevergoedingen.