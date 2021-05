IEA: stoppen met nieuwe projecten voor fossiele brandstoffen

Het toonaangevende Internationale Energie Agentschap (IEA) stelt dat er een einde moet komen aan investeringen in nieuwe projecten voor de winning van fossiele brandstoffen. Daarnaast zou de elektriciteitssector tegen het jaar 2040 op nul uitstoot moeten uitkomen, en worden zonne- en windenergie in die sector de belangrijkste bronnen in de wereld. Deze veranderingen gaan volgens het IEA gepaard met de komst van miljoenen nieuwe banen.

Het IEA is vooral bekend van zijn jaarlijkse World Energy Outlook, die analyses en vooruitzichten bevat van de wereldmarkt voor energie. Voor het eerst komt het agentschap nu met een rapport waarin een weg is uitgestippeld naar een energieneutrale wereld in 2050. Het rapport is bedoeld om als input te dienen voor de onderhandelingen op de komende mondiale klimaattop dit najaar in Glasgow.

Het werd gemaakt op verzoek van het Britse voorzitterschap van die top. Volgens directeur Fatih Birol van het IEA staat de wereld voor "misschien wel de grootste uitdaging waar de mensheid ooit mee te maken heeft gehad". Maar, zegt hij, het is wel "onze beste kans om de klimaatverandering aan te pakken en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad."

Compleet andere energievoorziening

Het rapport schetst een beeld van de toekomst, als de hoeveelheid fossiele brandstoffen fors is teruggebracht. Ook zal meer moeten worden ingezet op energiebesparing. Volgens het IEA is het bemoedigend dat steeds meer landen aankondigen dat ze hun uitstoot drastisch willen terugbrengen en er in 2050 helemaal mee willen stoppen. Maar het ontbreekt nog aan voldoende kennis en begrip van de veranderingen die daarvoor nodig zijn, aldus het rapport.

Over dertig jaar ziet de energievoorziening in de wereld er compleet anders uit dan nu, voorziet het IEA. Er zijn dan twee miljard mensen meer dan nu en de economie is dan twee keer zo groot. Toch zal de wereldwijde vraag naar energie ongeveer 8 procent kleiner kunnen zijn dan nu. Bijna 90 procent van de elektriciteit komt dan uit duurzame bronnen, met name zonne- en windenergie. Die vormen samen naar schatting 70 procent. De rest komt vooral van kernenergie.