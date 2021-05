Nog altijd ambitieuze De Goede vindt uitdaging bij HGC: 'Past perfect bij me'

Hockeyster De Goede over transfer naar HGC: 'Had zin in nieuw avontuur' - NOS

Het was een transfer die wat wenkbrauwen deed fronsen in de hockeywereld; Eva de Goede vertrekt bij Amsterdam, dat in de top van de hoofdklasse meedraait, en gaat naar het tegen degradatie strijdende HGC. "Voor mijzelf was het ook wel een verrassing", erkent de aanvoerster van het Nederlands team. "Maar wel superleuk", voegt De Goede snel toe. "Dit past perfect bij me. Ik was op zoek naar wat anders en heb nog steeds ambitie. En ik woon zelf in Den Haag, dus ik geef mezelf ook iets meer rust. Ik kan lekker op de fiets naar de club. En daarnaast kan ik ook nog de volledige focus op het Nederlands team hebben." Want bang dat ze door deze overstap uit beeld raakt voor Oranje, is de 32-jarige hockeyster niet. "Ik weet wat ik voor speelster ben, wat ik kan en wat voor persoon ik ben. En ik denk dat deze stap me als persoon alleen maar beter gaat maken en me gaat doen groeien." Ofwel: "Dit is iets wat ik nodig heb, wat me scherp gaat houden en wat me heel veel gaat brengen. Vooral plezier", is ze stellig. Contact via jeugdtrainster HGC-coach Robbert-Jan de Vos was ervan op de hoogte dat er iets speelde omtrent De Goede en dat er zelfs contact was over een mogelijke transfer, maar hij had in eerste instantie niet verwacht dat het ook daadwerkelijk tot een overstap zou komen.

"Een vriendin van haar geeft hier training aan de jeugd. Zo is voorzichtig het eerste contact ontstaan. Toen dacht ik: probeer maar en we zien wel of het gaat lukken. Maar naarmate de tijd vorderde werd het toch wel wat concreter." "Op een gegeven moment zijn we rond de tafel gaan zitten", gaat De Vos verder. "Ik heb in dat gesprek geen rare fratsen uitgehaald, maar het eerlijke verhaal verteld. Wat we als club willen doen en waar we heen willen als team. Uiteindelijk moet zij dan de keuze maken." 'Past wel bij me' HGC draait nu twee jaar mee in de hoofdklasse en wist het afgelopen seizoen alleen degradant Laren onder zich te houden. Juist daar ziet tweevoudig olympisch kampioene De Goede een uitdaging in. "Ik vind het mooi om te kijken wat we kunnen bereiken. Het is een club en een team met ambitie. Ook toen we met Amsterdam tegenover ze stonden, vond ik dat ze altijd heel erg leuk en aanvallend speelden. Dat past wel bij me."

Eva de Goede bij het Nederlands hockeyteam - ANP