De uitzending van 29 juli

Claim Holocaust-nabestaande tegen Deutsche Bahn

De Duitse spoorwegen moeten excuses maken en compensatie betalen voor hun aandeel in de vervolging van Joden, Sinti en Roma. Dat vindt Holocaust-nabestaande Salo Muller. Hij heeft een claim neergelegd bij de Duitse staat en spoorwegbedrijf Deutsche Bahn.

Vanaf de Nederlandse grens vervoerde de Deutsche Reichsbahn in de Tweede Wereldoorlog Joden, Sinti en Roma naar de vernietigingskampen. Onder de slachtoffers waren de ouders van Muller. De Reichsbahn kreeg voor het vervoer geld uit geroofde Joodse bezittingen.

In een reportage spreken we over de transporten en de claim met Salo Muller, zijn advocaat en historicus Dirk Mulder.