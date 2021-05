Zes haren van Kurt Cobain geveild voor 11.600 euro

Zes haren van Nirvana-zanger Kurt Cobain hebben op een veiling in de Verenigde Staten 11.600 euro opgebracht. Het is onbekend wie de opmerkelijke merchandise heeft gekocht.

Volgens veilinghuis Iconic Auctions gaat het om het enige haar van de rockzanger dat op de markt beschikbaar is. Het haar werd in 1989 afgeknipt door Cobains vriendin Tessa Osbourne, die het vervolgens bewaarde. Als bewijs dient een foto van Osbourne die het haar van Cobain afknipt.

Entertainmentsite TMZ beschikt over foto's van de zes haren. De langste lok is zo'n 6 centimeter lang.

'Historisch haar'

De zes haren zijn al meerdere keren van eigenaar gewisseld. Ze waren een tijdlang in het bezit van John Reznikoff, die zegt de grootste verzamelaar van "historisch haar" te zijn. De Amerikaan heeft ook haar van onder meer zanger Jimi Hendrix en president Lincoln in zijn verzameling.

Ander nalatenschap van Cobain, die in 1994 overleed, leverden in het verleden meer op. Zo werd vorig jaar een gitaar geveild voor ruim 5,3 miljoen euro; in 2019 ging een vest voor 300.000 euro van de hand.