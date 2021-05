Kan 'ijzersterke Israël-bondgenoot' Amerika einde maken aan conflict?

Joe Biden (toen vicepresident) en de Israëlische premier Netanyahu in 2016. - epa

Een einde aan het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden lijkt nog niet nabij. Beide kanten blijven elkaar bestoken met luchtaanvallen. De sleutel ligt nu bij de Verenigde Staten, zo lijkt het. Het land heeft zich de afgelopen dagen opgeworpen als bemiddelaar en zou achter de schermen hard bezig zijn om tot een oplossing te komen. Vorige week stuurde de VS een bemiddelaar naar Israël. Hoe kansrijk zijn de onderhandelingspogingen van Amerika? Op het eerste oog niet heel erg. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei zondag voorlopig niet te stoppen met de aanvallen op Hamas-doelen, en maandag wilde de VS zich niet scharen achter een oproep om tot een staakt-het-vuren te komen. Wel sprak president Biden in een korte verklaring zijn steun uit voor een wapenstilstand. Vanwaar die opstelling van de Amerikanen? Traditioneel is Amerika toch vooral een vriend van Israël, zegt Paul Aarts, expert internationale betrekkingen. "Het is al decennia een ijzersterk bondgenootschap." Verdedigers van democratie Die warme relatie ontstond door een combinatie van factoren, zegt Aarts. "In de jaren 50, 60 en 70 werd Israël een bondgenoot van de VS in de strijd tegen het communisme. Daarnaast komt, wat ik noem, soft power: Israël is erin geslaagd zich neer te zetten als de enige democratie in het Midden-Oosten, als verdediger van democratische waarden en mensenrechten. Of dat klopt is een tweede, maar als narratief is het heel goed geslaagd. Het bindt de twee landen." Na de aanslagen van 11 september 2001 werd de band nog wat sterker, zegt Aarts. "Israël wordt door de VS sindsdien gezien als een frontlijnstaat in de strijd tegen het terrorisme." Jaarlijks krijgt het land miljarden dollars aan Amerikaanse militaire steun.

Quote Het credo van de Israël-lobby is: Israël, daar mogen we geen kwaad woord over spreken. Paul Aarts, expert internationale betrekkingen

Een andere factor is de "Israël-lobby" in de Amerikaanse politiek. Aarts: "De evangelische christenen in Amerika dragen Israël een enorm warm hart toe om religieuze redenen. Die lobby heeft veel invloed bij verkiezingen in de Verenigde Staten en kan presidentskandidaten maken of breken." "Het credo van die lobby is: Israël, wat het ook doet, daar mogen we geen kwaad woord over spreken want het land wordt van alle kanten bedreigd." 'Aanvallen uit Gaza zijn onacceptabel' Ondertussen beschouwen de Amerikanen Hamas, de militante Palestijnse beweging die vanuit Gaza aanvallen op Israël uitvoert, als terroristische organisatie. Dat maakt het extra onwaarschijnlijk dat de VS gaat aansturen op een compromis. "Er is in Amerika veel steun voor Israël bij het aanpakken van Hamas", zegt de Amerikaanse Midden-Oosten-analist David Schenker. Schenker was topadviseur van een aantal van president Joe Bidens voorgangers. "Israël heeft veel fouten gemaakt bij het aanpakken van de problemen in Jeruzalem, tegelijkertijd vinden zowel de Republikeinen als de Democraten dat wat er momenteel uit Gaza komt, onacceptabel is."

Quote Biden wil Israël de ruimte geven om hier nog even mee door te gaan als dat moet. David Schenker, Midden-Oosten-analist