Taakstraf en rijontzegging voor veroorzaker Pinkpop-ongeluk

De 37-jarige man uit Heerlen die in 2018 Pinkpopgangers aanreed, is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. Ook is hij een half jaar zijn rijbewijs kwijt.

De bestuurder, Danny S, krijgt de straf voor het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop en het verlaten van de plaats van het ongeval. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat S. roekeloos reed toen hij de mensen raakte. Wel wordt hem kwalijk genomen dat hij na het ongeval geen hulp verleende.

In 2018 reed de Heerlenaar in op een groep bezoekers bij de uitgang van de camping. Zij zaten op de weg. Daarbij viel één dode en raakten drie mensen zwaargewond. Zij hielden blijvend letsel over aan het ongeluk.

Volgens de rechter was er veel onduidelijkheid over het openstellen van de weg. Daarnaast was de maximumsnelheid niet goed aangegeven. Verder was er geen drank of drugs in het spel en ook is er geen bewijs dat S. zijn telefoon gebruikte tijdens het rijden.

Het Openbaar Ministerie had anderhalf jaar cel en vijf jaar rijontzegging geëist, meldt 1Limburg.