Niet alle pretparken openen meteen woensdag de deuren

Na vijf maanden lockdown mogen woensdag de pretparken en dierentuinen weer open. Maar een aantal van die zogenoemde doorstroomlocaties zegt iets langer nodig te hebben om weer bezoekers te ontvangen.

"Wij zijn blij dat het weer kan, maar woensdag is te kort dag", zegt een woordvoerder van Walibi Holland. Het pretpark in Biddinghuizen verwacht vrijdag 21 mei weer zijn deuren te openen. "Er moeten genoeg medewerkers zijn, die gaan we nu inroosteren."

Attractiepark Duinrell opent een dag later. "We hebben tijd nodig voor alle interne voorbereidingen", zegt de voorlichter. Het Tikibad is een binnenlocatie en blijft daarom nog voorlopig dicht. Bij mooi weer is het buitenzwembad wel geopend.

'Puntjes op de i'

De Efteling ontvangt vanaf woensdag weer publiek. Ook hier geldt dat binnenattracties als de Droomvlucht gesloten blijven. Achtbaan de Python is bijvoorbeeld wel toegankelijk, want die staat in de open lucht. "Er moeten nog wat puntjes op de i, maar verder zijn we er klaar voor."

Per 10 vierkante meter mag een binnenstroomlocatie één bezoeker toelaten. Er is dus een beperkt aantal kaartjes. Daarom is het advies om vooraf te reserveren, zowel bij pretparken als bij dierentuinen.

Dierentuinen

"Wij gaan woensdag allemaal weer open", zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Bij die vereniging zijn de dertien grootste dierentuinen aangesloten. Sommige zoo's zijn de eerste dagen overigens alleen geopend voor abonnementhouders.

Vanaf donderdag 20 mei mogen ook de bibliotheken weer open. Of de bieb bij jou in de buurt ook die datum haalt, kun je het beste achterhalen op de website van die vestiging.

'Alle hens aan dek'

Graafschap bibliotheken in Zutphen opent bijvoorbeeld pas op dinsdag 25 mei. "Logistiek is het nu alle hens aan dek", zegt een woordvoerder. In de oorspronkelijke planning zouden bibliotheken pas in een later stadium aan de beurt zijn. Vorige week werd duidelijk dat het kabinet toch de tijd rijp vindt om deze binnendoorstroomlocaties te openen.

"Donderdagavond laat hoorden we van de versoepelingen. Maar er zijn mensen op vakantie, dus het gaat allemaal niet zo snel", vervolgt de woordvoerder van de bieb in Zutphen. Deze bibliotheek is momenteel 's ochtends op afspraak open voor kwetsbare personen.

Sommige bibliotheken laten verheugd via sociale media weten gelijk donderdag weer open te gaan: