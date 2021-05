Binnenvaart Groningen kan weer varen door Gerrit Krolbrug

De Gerrit Krolbrug in Groningen is weer open voor het scheepvaartverkeer. Ook fietsers en voetgangers kunnen weer over de brug.

De brug raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar beschadigd toen een Duits vrachtschip ertegenaan voer.

Rijkswaterstaat was sinds zondag bezig om de vaarroute weer open te stellen. Het is gelukt om het brugdeel in zijn oorspronkelijke positie te takelen.

'We hebben de brug op z'n ligplek gekregen. Het was vandaag toch nog even een worsteling, omdat hij klem lag tegen de keerwand. We hebben hem dus echt weg moeten bikken", zegt Henk Binnendorp van Rijkswaterstaat tegen RTV Noord.