Olympische voorbereiding atlete Visser verstoord door scheurtje in hamstring

Een grote domper voor atlete Nadine Visser in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio, deze zomer. De specialiste op de 100 meter horden heeft een scheurtje in haar hamstring opgelopen.

De 26-jarige Visser moest vorige week bij de Harry Schulting Games in Vught haar race voortijdig afbreken en oogde aangeslagen. Maandag gaf een scan duidelijkheid over de ernst van de blessure.

Hoelang Visser zal moeten uittrekken voor het herstel is niet duidelijk. De komende weken zullen moeten gaan uitwijzen hoe snel het kan gaan. Wel is duidelijk dat de FBK Games, over drie weken op het programma, te vroeg komen. De Olympische Spelen lijken vooralsnog niet in gevaar te komen, er zal alles aan worden gedaan om Visser op tijd fit te krijgen. In Tokio zal het vuur op 23 juli worden ontbrand.

Horden

Visser prolongeerde in maart haar Europese indoortitel op de 60 meter horden. Op de 100 meter horden eindigde de houdster van het Nederlands record (12,62) bij de WK van 2017 als zevende en twee jaar later als zesde.

Eerder deze maand pakte Visser brons op de WK-estafette in Polen op de 4x100 meter.