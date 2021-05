Hooggerechtshof VS bekijkt beperking recht op abortus

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft ermee ingestemd de anti-abortuswet van de staat Mississippi te beoordelen. In de wet is abortus verboden als de vrouw in kwestie langer dan 15 weken in verwachting is.

De grens ligt sinds 1973 op 24 weken, door de uitspraak van het Hooggerechtshof in de zaak Roe versus Wade. Daarin oordeelde het Hooggerechtshof dat de meeste wetten die abortus verbieden ongrondwettelijk zijn.

In een zaak in 1992 werd bevestigd dat een abortus moet kunnen worden uitgevoerd tot de foetus buiten de baarmoeder levensvatbaar is. Artsen gaan daarbij in het algemeen uit van 24 tot 28 weken.

Mississippi wilde zijn strenge abortuswet in 2018 invoeren, maar stuitte op veel verzet. Een abortuskliniek vocht de wet aan en won, waarna de staat naar een hogere rechtbank stapte en ook daar verloor.

Veel conservatieve Amerikanen willen al lange tijd dat abortus helemaal verboden wordt, of op zijn minst dat de wet flink wordt aangescherpt. Ze wijzen er veelal op dat het leven heilig is en dat het begint bij de conceptie, of kort daarna.

Het Hooggerechtshof bestaat nu uit zes conservatieve en drie liberale rechters. De Republikeinen, die de macht hebben in Mississippi, hopen dat ze deze keer voldoende rechters meekrijgen.