Trefzekere Danjuma brengt Bournemouth stap dichter bij Premier League

Dankzij een doelpunt van Nederlander Arnaut Danjuma Groeneveld, is Bournemouth een stap dichter bij promotie naar de Premier League gekomen. In het eigen Vitality Stadium was de club maandagavond met 1-0 te sterk voor Brentford.

De 24-jarige Danjuma, dit seizoen met vijftien doelpunten al clubtopscorer van Bournemouth, maakte het enige doelpunt in de eerste halve finale van de play-offs waarin wordt gestreden om een ticket voor de hoogste Engelse competitie. De oud-speler van onder meer NEC en Jong PSV knalde in de 55ste minuut raak.

In de slotfase scoorde Danjuma bijna nog een keer, maar de aanvaller zag zijn vrije trap schitterend uit de kruising worden gehaald door Brentford-doelman David Raya.

De return is zaterdag om 13.30 uur in Brentford. De winnaar van het tweeluik neemt het op tegen de winnaar van Barnsley-Swansea City voor één plek in de Premier League.

Staat veel op het spel

Danjuma merkte daags voor de play-offwedstrijden al dat er veel op het spel staat. "Al weken van tevoren zeggen mensen: de play-offs, daar draait het om. Voor veel supporters in Engeland is voetbal een religie, dus het leeft enorm."