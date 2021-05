Máxima: Griekse vakantie was inschattingsfout

Het interview met koningin Máxima - NOS

"Een inschattingsfout", noemt koningin Máxima haar gewraakte vakantie van vorig jaar. Terwijl het kabinet Nederland opriep zoveel mogelijk thuis te blijven, vloog het koninklijk gezin naar Griekenland. "We hadden vanaf het begin van de pandemie ons altijd gefocust op wat er nog steeds kon, niet wat er niet kon", legt ze haar redenering uit. "We mochten nog steeds naar Griekenland: het was een geel land, we gingen naar ons eigen huis, we deden niks anders en zouden vanaf daar werken. Dus we dachten: het kan nog steeds." Het kabinet reageerde verrast en de reis leidde tot veel kritiek in Den Haag. Willem-Alexander besloot daarom enkele uren na aankomst de reis af te breken. Enkele dagen later betuigde hij spijt in een videoboodschap. "Het was niet solidair", erkent Máxima nu ook in een interview met Matthijs van Nieuwkerk ter ere van haar vijftigste verjaardag.

Door de affaire kreeg de populariteit van het koningshuis een flinke knauw: het vertrouwen in de koning daalde het afgelopen jaar van 76 procent naar 57 procent. Zelfs over Máxima, altijd het populairste lid van het Koninklijk Huis, dachten minder mensen positief: 68 in plaats van 83 procent. "Het doet pijn in het hart", zegt de koningin daarover, hoewel ze ook onderstreept dat ze populariteitscijfers niet volgt. "Ik werk heel hard om dingen te bereiken en dat een vakantie, die niet zoveel voor ons betekende, zoveel doet, dat doet mij pijn." Ook kritiek op een speedboot van 2 miljoen euro voor de koning raakt de koningin. "Hoge bomen vangen veel wind. Alles wat wij privé doen, wordt gezien en besproken." De aankoop mag volgens Máxima geen afbreuk doen aan het werk dat haar man voor Nederland doet. "Het is iets wat mijn man heel graag wilde hebben. Ik gun het hem wel." Een foto van de koning die op de schouw staat trok de aandacht van Van Nieuwkerk:

Máxima ontving Matthijs van Nieuwkerk op haar woonpaleis in Den Haag, Huis ten Bosch. In haar werkkamer bespraken ze haar werkzaamheden, de toekomst van haar drie dochters, het verlies van haar zus Inés en haar leven met Willem-Alexander. "Geen goede start", noemt ze lachend hun eerste ontmoeting in 1999. Ze was gevraagd foto's te maken op feestje van gezamenlijke vrienden, maar daar was de Nederlandse prins niet van gediend. "Hij keek me heel slecht aan. Een beetje van: wie is dat? Is het paparazzi? Wat gaat ze doen met die foto's?" "Ik had helemaal geen begrip daarvoor, voor zijn publieke leven. Wie denkt hij dat hij is? Als ik foto's wil maken, maak ik gewoon foto's", herinnert de koningin lachend. Enkele maanden later zou ze met een donkere pruik door Nederland reizen, om zijn land beter te leren kennen met bezoekjes aan musea en cafés. "Bitterballen eten. En mijn Nederlands oefenen." Máxima spreekt hartelijk over haar ontvangst in Nederland, ook al ging dat gepaard met een felle discussie over de rol van haar vader in het Videla-regime. Emotioneel wordt ze nog over het besluit dat hij wegbleef bij haar huwelijk. "Niet alleen was er een lege stoel van mijn vader, ook van mijn moeder. Zij koos ervoor bij mijn vader te zitten. We krijgen niet altijd wat we willen." Het bekendste moment die dag, De Traan, was bijna een huilbui geweest:

Geëmotioneerd vertelt Máxima ook over de dood van haar zus Inés , die op 33-jarige leeftijd zelfmoord pleegde. "We wisten dat ze niet ok was de laatste acht, negen jaar voor haar dood, en toch hing er een beetje een taboe over. We wisten niet wat precies de diagnose was en hoe wij beter geholpen konden worden haar beter te helpen." "Als ik aan haar denk nu, het heeft een paar jaar gekost, dan denk ik aan haar met een grote glimlach", vervolgt Máxima. "Het geeft vrede dat ze in vrede is. Ze vond het de enige way out. Ze had zoveel talent, maar ze zag zichzelf niet." Máxima hoopt dat ze met het bespreekbaar maken van Inés' depressie en persoonlijkheidsstoornis anderen kan helpen. "Wat ik heb geleerd omdat ik zelf deze ervaring heb gehad, moet ik gebruiken zodat anderen het niet meemaken."

De koningin heeft door hoe ze met haar aandacht thema's op de kaart kan zetten. "Dat is onze 'macht' denk ik. Die is niet geschreven, maar omdat wij komen, komen mensen bijeen en lossen dingen op, praten soms voor de eerste keer met elkaar." Ze ziet het ook tijdens haar reizen voor de VN, als speciale pleitbezorger voor inclusieve financiering. "Voordat ik kom gebeuren de meeste dingen. 'We gaan niet de koningin vertellen dat we niks gedaan hebben.' Ik probeer heel veel momentum te creëren voor mijn bezoek, dan weet ik dat ze orde op zaken gaan stellen. Als ik wegga pfff", besluit ze met het geluid van een leeglopende ballon. Ze voelt in haar werk meer vrijheid dan haar voorganger Claus, die leed door het keurslijf waarin hij als prins-gemaal terechtkwam. "Ik denk dat hij als man, uit een andere generatie en als Duitser, een andere situatie had dan die van mij." Máxima denkt dat als ze geen koningsvrouw was geworden, ze zich had ingezet voor dezelfde zaken, als ondernemer of bij een ontwikkelingsbank. "Ik heb op mijn veertiende besloten economie te gaan studeren omdat ik echt de wereldeconomie beter wilde maken. Ik had zoveel hyperinflatie meegemaakt in Argentinië, zoveel financiële ellende, ik wilde er iets aan doen." Nu haar dochters ongeveer dezelfde leeftijd hebben, kijkt Máxima samen met hen naar de toekomst. Amalia wil reizen na haar examens, Alexia bereidt zich voor op een jaartje Wales. Daarnaast komen er ook vragen over de toelage die de kroonprinses krijgt als ze 7 december 18 jaar wordt. "Het leven van onze kinderen staat in de spotlights, dus dat brengt zijn uitdagingen, maar ook enorm veel leuke dingen", redeneert Máxima over haar oudste dochter. "Ik denk dat ze het heel goed aankan in de toekomst. Ze zal haar eigen manier vinden om dit in te vullen." Voor Máxima overheerst vooral de liefde en de trots. "Ik zie haar niet als de toekomstige koningin. Ik zie haar nog steeds als mijn kleine baby." Ook over haar man spreekt ze liefdevol:

