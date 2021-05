Máxima: ‘Geen goede start’ met Willem-Alexander

Máxima had een wat wrevelige start met Willem-Alexander toen ze elkaar in 1999 voor het eerst ontmoetten in Sevilla. Máxima was gevraagd foto's te nemen op een feestje van gemeenschappelijke vrienden, maar dat leek de Nederlandse prins aanvankelijk te storen, zei ze in een interview op NPO 1 met Matthijs van Nieuwkerk ter ere van haar vijftigste verjaardag.

"Op een gegeven moment was ik foto's aan het maken van mensen en opeens van mijn man, en hij keek me heel slecht aan", zegt Máxima over de "bijzondere blik" die Willem-Alexander haar toewierp. "Hij had een beetje van: wie is dat? Is het paparazzi? Wat gaat ze doen met die foto's?"

"Ik had helemaal geen begrip daarvoor, voor zijn publieke leven. Wie denkt hij dat hij is? Als ik foto's wil maken, maak ik gewoon foto's", herinnert de koningin haar reactie. "Geen goede start", noemt ze het moment lachend.

Tijdens het interview trok een foto van de koning de aandacht van Van Nieuwkerk: